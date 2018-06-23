Прокуратура АРК встановила персональні дані понад 200 іноземців, які відвідували анексований Крим в порушення норм українського законодавства. Таку заяву зробив прокурор АРК Гюндуз Мамедов 22 червня в своєму виступі перед депутатами Верховної Ради України, інформує Крим.Реалії.

За його словами, притягнення до відповідальності за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї є одним із пріоритетних напрямків роботи правоохоронних органів Криму.

«На сьогоднішній день до компетентних органів Турецької Республіки, Республіки Австрії та Федеративної Республіки Німеччина направлено запити про надання міжнародної правової допомоги у цих кримінальних провадженнях. Готуються запити і в інші країни», – уточнив Гюндуз Мамедов.

Він додав, що Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво в 5 кримінальних провадженнях за фактами незаконного заходу понад 600 судів в закриті порти Криму.

«В ході їхнього розслідування повідомлено про підозри чотирьом капітанам, трьох з яких оголошено в розшук, а також судами за клопотанням прокуратури заарештовані чотири судна, два з яких – іноземні», – сказав прокурор Мамедов.

Запрошуючи іноземних громадян на територію окупованого Криму, російська влада півострова намагається легалізувати його анексію, додав він.

Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в'їжджати в анексований Росією Крим виключно у відповідності до законів України і норм міжнародного права.

У 2017 році Державна прикордонна служба України заборонила в’їзд в Україну 104 іноземним діячам культури, які незаконно відвідали анексований Росією Крим.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що щодо всіх іноземців, які порушили порядок в'їзду/виїзду з територією Криму, складають протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на підставі статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» їм забороняється в'їзд до України терміном на три роки.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.