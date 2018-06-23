У Казахстані затримали десятки людей через несанкціоновані опозиційні протести

У Казахстані поліція затримала в кількох містах країни десятки людей, які прийшли на акції протесту, оголошені забороненим у країні опозиційним рухом і не санкціоновані владою.

Зокрема, в найбільшому місті Алмати і столиці Астані поліція пообгороджувала заявлені місця акцій і обшуковувала й допитувала всіх, хто намагався пройти всередину. За повідомленнями, в обох містах при цьому затримали не менш ніж по десять людей.

Про затримання повідомляють і в інших містах – Оралі в Західному Казахстані (там більш ніж на шість годин затримували і кореспондента Радіо Азаттик – казахстанської служби Радіо Свобода), Шимкенті на півдні тощо.

Загальне число затриманих наразі не відоме.

Акції скликав через соцмережі опозиційний рух «Демократичний вибір Казахстану», діяльність якого у країні заборонена, з заявленою метою домогтися від влади безплатної освіти для всієї молоді країни. Правоохоронці попереджали людей не брати участі в цих акціях, десятки активістів у різних містах країни викликали попередніми днями до поліції на застережні бесіди.

«Демократичний вибір Казахстану» – проект опозиціонера-вигнанця Мухтара Аблязова, який 2009 року втік із Казахстану, коли казахстанська влада відібрала в нього контроль за його банком, і відтоді живе у країнах Європейського союзу. У травні суд у Казахстані визнав цей рух «екстремістською організацією» і заборонив його.

Мухтара Аблязова, олігарха і опозиціонера до влади президента Нурсултана Назарбаєва, колишнього міністра енергетики і колишнього керівника найбільшого комерційного банку Казахстану, «БТА Банку», звинувачували в Казахстані в розкраданні понад шести мільярдів доларів, пізніше додали й звинувачення у створенні організованого злочинного співтовариства. Крім того, і в Україні і Росії проти нього висунули схожі фінансові звинувачення в розтратах у місцевих дочірніх банках «БТА Банку». Він заперечує звинувачення на свою адресу і називає їх політично мотивованими.

55-річного нині Аблязова арештували у Франції влітку 2013 року, за повідомленнями, за запитом на екстрадицію, що надійшов із України. Крім того, такі ж запити надійшли і з Казахстану та Росії. Низка судових інстанцій і уряд Франції врешті схвалили 2015 року його екстрадицію до Росії. Та у грудні 2016 року його звільнили з-під варти у Франції після того, як найвищий адміністративний судовий орган цієї країни, Державна рада, скасував указ уряду про його екстрадицію до Росії, визнавши його виданим із політичних мотивів. Після звільнення Аблязов заявив, що має за мету протягом наступних трьох років скинути владу президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.