П’ятеро українських військових поранені 23 червня на Донбасі – штаб

Упродовж доби 23 червня внаслідок бойових дій на Донбасі п’ятеро українських військових отримали поранення, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил. Підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців, 10 разів – із артилерії та мінометів, повідомили у штабі.

«Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині. Не припинялися бойові дії на донецькому напрямку поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки. Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Широкіне та Водяне», – йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначають, що у першій половині минулої доби бойовики активно застосовували ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення – БМП. У темну пору доби ворог збільшив кількість обстрілів з артилерії великого калібру, забороненого Мінськими домовленостями.

Також у штабі повідомляють, що вже з початку доби 24 червня бойовики один раз стріляли по позиціях ЗСУ з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Гнутове, що на маріупольському напрямку.

За даними розвідки, трьох бойовиків було знищено та ще чотирьох поранено, противник також втратив одну одиницю автомобільного транспорту, повідомили у штабі української воєнної операції на сході.

В підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» повідомляють про нічну атаку українських силовиків в районі села Комінтернове та про поранення одного свого бойовика.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.