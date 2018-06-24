Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після ДТП – активісти

Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер в лікарні після ДТП, що сталося в анексованому Росією Криму, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на дописи активістів у Facebook.

Перед цим повідомлялося, що в місті Старий Крим сталося ДТП за участю кримськотатарського активіста Сервера Караметова, а також кримського татарина Енвера Арабаджієва.

Інформації про цю подію на сайтах МНС Росії по Криму і МВС Росії по Криму немає.

Інформації про цю подію на сайтах МНС Росії в Криму та МВС Росіїї в Криму поки немає.

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У серпні 2017 року кримськотатарський активіст Сервер Караметов був затриманий у Сімферополі за одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза. Щодо нього склали два адміністративних протоколи. Один – за «порушення порядку проведення одиночних пікетів», другий – за «опір співробітникам поліції».

Пізніше підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя дав Караметову 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».