Прес-секретаря Трампа попросили покинути ресторан в Вірджинії

Прес-секретар президента США Дональда Трампа Сара Сандерс і члени її сім’ї в п’ятницю ввечері були змушені покинути ресторан в штаті Вірджинія після того, як з такою вимогою до неї звернулася господиня закладу.

Таким чином Стефані Уілкінсон, власниця ресторану Red Hen в місті Лексінгтон, висловила невдоволення діями адміністрації Трампа. На її думку, Сандерс працює «на нелюдську і неетичну» команду, пише Washington Post.

Стефані Уілкінсон сказала виданню, що вирішила зажадати від Сандерс покинути ресторан, порадившись зі співробітниками. Ті підтримали таке її рішення. Сандерс в ресторані встигли обслужити, грошей за вечерю з неї не взяли.

Сара Сандрес прокоментувала інцидент в Twitter, написавши: «Її (Уілкінсон) дії більше говорять про неї, ніж про мене».

Останнім часом уряд США зазнає різкої критики, зокрема через політику розділення дітей-мігрантів з батьками на мексиканському кордоні. Раніше міністр національної безпеки Кірстен Нільсен була змушена покинути мексиканський ресторан, оскільки інші відвідувачі почали кричати їй «ганьба!»