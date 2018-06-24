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24 Червень 2018, Київ 13:56
Новини | Міжнародні

Прес-секретаря Трампа попросили покинути ресторан в Вірджинії

Сару Сандерс виставили з ресторану

Прес-секретар президента США Дональда Трампа Сара Сандерс і члени її сім’ї в п’ятницю ввечері були змушені покинути ресторан в штаті Вірджинія після того, як з такою вимогою до неї звернулася господиня закладу.

Таким чином Стефані Уілкінсон, власниця ресторану Red Hen в місті Лексінгтон, висловила невдоволення діями адміністрації Трампа. На її думку, Сандерс працює «на нелюдську і неетичну» команду, пише Washington Post.

Стефані Уілкінсон сказала виданню, що вирішила зажадати від Сандерс покинути ресторан, порадившись зі співробітниками. Ті підтримали таке її рішення. Сандерс в ресторані встигли обслужити, грошей за вечерю з неї не взяли.

Сара Сандрес прокоментувала інцидент в Twitter, написавши: «Її (Уілкінсон) дії більше говорять про неї, ніж про мене».

Останнім часом уряд США зазнає різкої критики, зокрема через політику розділення дітей-мігрантів з батьками на мексиканському кордоні. Раніше міністр національної безпеки Кірстен Нільсен була змушена покинути мексиканський ресторан, оскільки інші відвідувачі почали кричати їй «ганьба!»

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