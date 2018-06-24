У Саудівській Аравії жінки отримали право кермувати авто

У Саудівській Аравії 24 червня набув чинності королівський указ, який дозволяє жінкам керувати автомобілем. Указ був підписаний королем Салманом бін Абдул-Азізом у вересні 2017 року.

У січні 2018 року стало відомо про набір інструкторів в першу спеціалізовану автошколу. У травні міністерство транспорту Саудівської Аравії відзвітувало про завершення підготовки до видачі жінкам водійських прав.

Як повідомляє телеканал Al-Arabiya, багато жінок не стали чекати ранку неділі, а сіли за кермо відразу після півночі. Поліція королівства підготувалася до історичної події. Патрульні роздавали жінкам-водіям троянди з поздоровленням від влади королівства. За кермо села і саудівська принцеса Рим аль-Валід бен Таляль - про це написав у Twitter її батько, мільярдер принц Аль-Валід.

Саудівська Аравія була єдиною державою в світі, де жінкам було заборонено кермувати автомобілем. В останні роки влада королівства скасували низку обмежень, що діяли в країні. Реформи пов’язують з іменем наслідного принца Мохаммеда.