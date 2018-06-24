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24 Червень 2018, Київ 17:24
Новини | Міжнародні

Президент Румунії Йоганніс заявив про намір брати участь у виборах 2019 року

Президент Румунії Клаус Йоганніс иає намір балотуватися на другий президентський термін

Президент Румунії Клаус Йоганніс має намір наступного року балотуватися на наступний п’ятирічний термін.

«Я твердо налаштований вийти на новий термін як президент Румунії», – заявив він під час візиту до рідного міста Сібіу.

59-річний центрист Йоганніс – етнічний німець, став президентом Румунії у 2014 році після кампанії, побудованої на антикорупційній платформі.

Йоганніс має суперечку з головою правлячої Соціал-демократичної партії, звинувачуючи її у спробі послабити боротьбу з корупцією, тиску на судову систему та намірі впровадити неефективну фіскальну політику.

Лідер Соціал-демократів Лівіу Драгнеа 21 червня був засуджений Верховним судом країни до трьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у підбурюванні інших до зловживання службовим становищем. Він заперечує обвинувачення і залишається на волі, чекаючи апеляції.

Тисячі румунів 23 червня протестували біля урядових установ у столиці, Бухаресті та інших містах проти суперечливих поправок до законодавства про правосуддя та кримінального кодексу, які, на думку критиків, призведуть до спроби скасувати зусилля з притягнення до відповідальності підозрюваних у корупції.

Йоганніс, Європейська комісія та Державний департамент США критикують запропоновані зміни до судового законодавства, заявивши, що вони можуть суперечити принципам верховенства права.

Клаус Йоганніс 8 червня приєднався до інших членів «східного флангу» НАТО, який називають «Бухарестська дев’ятка», закликаючи західний альянс зміцнити свою присутність у своєму регіоні на майбутньому саміті перед тим, що вони розглядають як російську агресію.

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