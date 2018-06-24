Президент Румунії Йоганніс заявив про намір брати участь у виборах 2019 року

Президент Румунії Клаус Йоганніс має намір наступного року балотуватися на наступний п’ятирічний термін.

«Я твердо налаштований вийти на новий термін як президент Румунії», – заявив він під час візиту до рідного міста Сібіу.

59-річний центрист Йоганніс – етнічний німець, став президентом Румунії у 2014 році після кампанії, побудованої на антикорупційній платформі.

Йоганніс має суперечку з головою правлячої Соціал-демократичної партії, звинувачуючи її у спробі послабити боротьбу з корупцією, тиску на судову систему та намірі впровадити неефективну фіскальну політику.

Лідер Соціал-демократів Лівіу Драгнеа 21 червня був засуджений Верховним судом країни до трьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у підбурюванні інших до зловживання службовим становищем. Він заперечує обвинувачення і залишається на волі, чекаючи апеляції.

Тисячі румунів 23 червня протестували біля урядових установ у столиці, Бухаресті та інших містах проти суперечливих поправок до законодавства про правосуддя та кримінального кодексу, які, на думку критиків, призведуть до спроби скасувати зусилля з притягнення до відповідальності підозрюваних у корупції.

Йоганніс, Європейська комісія та Державний департамент США критикують запропоновані зміни до судового законодавства, заявивши, що вони можуть суперечити принципам верховенства права.

Клаус Йоганніс 8 червня приєднався до інших членів «східного флангу» НАТО, який називають «Бухарестська дев’ятка», закликаючи західний альянс зміцнити свою присутність у своєму регіоні на майбутньому саміті перед тим, що вони розглядають як російську агресію.