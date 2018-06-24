У Херсоні горів будинок народного депутата – поліція

У ніч на 24 червня в Дніпровському районі Херсона горів будинок народного депутата, повідомила поліція області.

Правоохоронці інформують, що отримали інформацію про займання даху будинку о 2:51. Вогонь ліквідували о 3:40, ніхто із громадян не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України («умисне знищення або пошкодження майна»).

Народний депутат, член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Співаковський у коментарі агентству «Укрінформ» заявив, що горів його будинок.

За його словами, підпал здійснили за допомогою займистої речовини. Парламентар зазначив, що на його адресу надходили погрози.

«Якби дружина не прокинулась, я думаю, що ми б давали інтерв'ю Господу Богу. Бо я спав, а вона прокинулась. А чадний газ, коли прокинулись, уже був. Дихати нічим було», – сказав депутат.

Співаковський обраний в 182-му виборчому окрузі в Херсонській області. Він перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.