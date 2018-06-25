Іранський міністр попередив про «небезпечні наслідки» розпаду ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив підприємцям своєї країни, що розпад ядерної угоди 2015 року матиме «дуже небезпечні наслідки». «Це, звичайно, не вибір іранської політичної системи», – сказав Заріф 24 червня на зустрічі з бізнесменами в торговій палаті в Тегерані.

Заріф не вказав конкретно, якими можуть бути збитки, але відзначив, що припинення дії угоди може залишити Іран політично ізольованим.

У травні президент США Дональд Трамп вивів свою країну з ядерної угоди, яка забезпечила Іранові звільнення від санкцій в обмін на обмеження ядерної програми. Трамп зазначив, що він незадоволений умовами угоди, оскільки Іран продовжує випробування балістичних ракет і підтримує бойовиків на Близькому Сході.

Іран заперечив підтримку бойовиків у регіоні та заявив, що його ядерна програма не має на меті створення ядерної зброї. Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія, які також підписали угоду в 2015 році, підтвердили свої зобов’язання за цим документом.