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25 Червень 2018, Київ 09:55
Новини | Міжнародні

У Пентагоні бачать «обнадійливі знаки» в Афганістані

Міністр оборони США Джим Маттіс

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив 24 червня, що бачить обнадійливі ознаки для результативних переговорів між урядом Афганістану і талібами після 17 років війни. Як на один із таких знаків очільник Пентагону вказав на прийняття рухом «Талібан» триденного припинення вогню, запропонованого нещодавно президентом Ашрафом Гані.

«Очевидно, Гані потрапив на чутливу струну. Не лише з боку афганського уряду, а й серед талібів», – заявив Маттіс.

Урядові сили та таліби призупинили бої на три дні наприкінці минулого тижня, щоб відзначити кінець священного місяця Рамадан. Після цього уряд продовжив припинення вогню, натомість таліби 17 червня продовжили напади.

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