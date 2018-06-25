Дикі коти Австралії вбивають понад мільйон рептилій щодня – дослідження

Дикі коти вбивають в Австралії понад мільйон рептилій щодня, це загрожує існуванню багатьох видів, засвідчує нове дослідження науковців із університету Чарльза Дарвіна.

Як повідомляє агентство France-Presse, кішки знищили цілі популяції деяких тварин в Австралії після того, як були завезені європейськими поселенцями два століття тому. Зусилля стерилізувати численну популяцію досі не дали результату.

Нові висновки базуються на більш ніж 10 тисячах зразків харчування хижаків, зібраних біологами по всій країні. У цілому близько 650 мільйонів ящірок і змій стають жертвами диких і домашніх кішок щороку, визначили автори дослідження.

«У середньому кожна здичавіла кішка вбиває 225 рептилій на рік. Ми знайшли у кішок багато прикладів переїдання ящірками, із рекордом 40 окремих ящірок в одному шлунку кішки», – говорить провідний дослідник Джон Войнарскі з університету Чарльза Дарвіна, додавши, що дикі кішки споживають більше рептилій в Австралії, ніж у США чи Європі.

Дослідження, опубліковане в журналі Wildlife Research, показало, що коти знищили 250 різних видів рептилій, з них 11 видів, що перебувають під загрозою зникнення. Дикі кішки в Австралії також вважаються головними винуватцями високих темпів вимирання ссавців в країні.

Уряд Австралії виділив понад 30 мільйонів австралійських доларів США (це близько 23 мільйонів доларів США) на проекти, спрямовані на зменшення впливу диких кішок. Австралійська організація з охорони дикої природи минулого місяця закінчила 44-кілометровий електрифікований паркан, щоб створити в пустелі зону, вільну від котів площею майже 9400 гектарів. Згодом захищена площа буде збільшена до 100 тисяч гектарів, і це дозволить повторно розводити рідкіних тварин, які потрапили на межу вимирання через дії хижаків.