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25 Червень 2018, Київ 15:06
Новини | Політика

Грицак: бойовики утримують на Донбасі 113 заручників

Василь Грицак: бойовики підтвердили, що утримують 24 заручників

Підтримувані Росією бойовики утримують на Донбасі 113 заручників, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО (окупованих районів Донецької та Луганської областей – ред.) продовжують утримуватися 113 заручників, з яких представники ОРДЛО в рамках «мінського формату» підтвердили лише 24. ОРДО – 18, ОРЛО – шість», – сказав Грицак.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

24 січня з полону бойовиків звільнили ще одного громадянина – українського військовослужбовця Романа Савкова. Його обміняли на жінку, яку помилував президент України Петро Порошенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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