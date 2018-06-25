«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до Дня Конституції

«Укрзалізниця» призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції, повідомила прес-служба компанії.

В «Укрзалізниці» заявили, що впродовж вихідних (28 червня – 1 липня) поїзди здійснять 57 додаткових рейсів. Зокрема, курсуватимуть потяги сполученням Київ – Львів, Київ – Ковель, Київ – Івано-Франківськ, Київ – Хмельницький, Миколаїв – Київ, Київ – Миколаїв, Київ – Дніпро, Дніпро – Київ, Вінниця – Суми, Івано-Франківськ – Дніпро та Львів – Одеса.

Крім того, додаткові рейси здійснять поїзди Костянтинівка – Одеса, Київ – Запоріжжя та Харків – Костянтинівка.

Україна відзначає День Конституції 28 червня.