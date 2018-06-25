Герасим’юк подала заяву про відставку з посади заступниці голови Нацради

Ольга Герасим’юк просить звільнити її з посади заступниці голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це вона повідомила Радіо Свобода.

Герасим’юк також надала Радіо Свобода фотокопію своєї заяви. У ній журналістка пише, що в Нацраді «створено неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови».

«Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується. Стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер», – зазначає Герасим’юк.

Вона підкреслює, що «така ситуація руйнує головну мету, якій треба служити – під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування й захисту».

У Нацраді наразі офіційно не коментували заяву журналістки.

Герасим’юк призначена членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 4 липня 2014 року. Працювала позаштатним кореспондентом ВВС, автором-ведучою на телеканалі «1+1», згодом стала генеральним продюсером ТРК «Студія «1+1». Була народним депутатом п’ятого і шостого скликань Верховної Ради.

Згідно із законодавством, заяву Герасим’юк про звільнення має розглянути Нацрада.