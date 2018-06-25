Журналіст-розслідувач Гнап заявив, що йде в політику

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив про намір йти в політику.

«…Скільки порядних народних депутатів ви можете назвати? 10? 20? І це з понад 400...Відтак, я прийняв рішення залишити журналістику. І йти в політику», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

В оприлюдненому відеозверненні журналіст заявив про намір брати участь у парламентських виборах, які заплановані на 2019 рік.

«Бачимо величезний саботаж з боку влади» – Гнап про розслідування розстрілу Небесної сотні

З 2013 року Гнап є керівником проекту журналістських розслідувань «Слідство.інфо» на «Громадському ТБ».