ЄС відкрив нові розділи в переговорах про членство Сербії і Чорногорії

Європейський Союз відкрив нові розділи в переговорах про приєднання з Чорногорією та Сербією, наблизивши обидві країни ще на крок до вступу до блоку.

ЄС відкрив для Сербії два розділи, що стосуються рибальства, а також фінансових та бюджетних положень.

Кількість розділів, відкритих між Белградом та Брюсселем, зростає до 14 з загалом 35.

ЄС також відкрив новий розділ з Чорногорією щодо економічної та монетарної політики, в результаті чого загальна кількість розділів, відкритих для країни, становитиме 31.

«У рамках розділу 17 ми відновимо процес узгодження з європейськими правилами та стандартами, які призведуть до більш відкритої, успішної та [європеїзованої] економіки», – сказав міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович під час візиту до Люксембургу.

Сербія та Чорногорія є балканськими країнами, близькими до вступу до ЄС.

Переговори про вступ, які тривають роки, поділяються на 35 розділів, що охоплюють такі сфери, як економіка, енергетика, верховенство права та права людини, щоб допомогти країні-кандидату привести свою практику до стандартів Європейського Союзу.