У ДТП на Рівненщині загинули 3 людей, 9 постраждали – поліція

На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей, дев’ятеро постраждали.

Як повідомляє поліція Рівненської області, ДТП сталося близько 19:00 на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Орлівка Сарненського району.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля «Mercedes-Benz»( іноземної реєстрації), який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав маршрутці «Київ-Ковель» переваги в русі, у результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися в автоцистерну.

У поліції додають, що внаслідок ДТП троє людей із мікроавтобуса «Mercedes-Benz» загинули на місці події, дев’ятеро людей із травмами доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

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Як повідомляв прем’єр Володимир Гройсман на початку травня, щодня 11 українців гинуть в ДТП.