71 звільнений із полону отримав по 100 тисяч гривень допомоги – МінТОТ

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МТОТ) повідомляє, що одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень станом на 26 червня отримав 71 звільнений із полону «ЛДНР» українців.

«З 74-х звільнених з полону в грудні 2017 року 71-й людині кошти компенсації в розмірі 100 000 гривень вже перераховані», – написав у Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Кабінет міністрів України наприкінці січня ухвалив рішення виплатити по 100 тисяч гривень допомоги кожному з громадян, які визволені з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Згідно з рішенням уряду, допомогу виплатять тим звільненим з полону громадянам, яких Служба безпеки внесе до відповідного списку. Для одержання коштів людина або довірена особа має протягом шести місяців звернутися до органів соціального захисту населення.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

24 січня з полону бойовиків звільнили ще одного громадянина – українського військовослужбовця Романа Савкова. Його обміняли на жінку, яку помилував президент України Петро Порошенко.