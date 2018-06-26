У Запоріжжі розгорнули кримськотатарський прапор

У Запоріжжі 26 червня відбулася акція до Дня кримськотатарського прапора, організована місцевим осередком «КримSOS» і кримськотатарським товариством «Ана юрт».

Учасники акції підняли кримськотатарський прапор на флагшток, встановлений на центральній площі міста. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, тут він висітиме поряд із національним прапором упродовж всього дня.

«За підтримки місцевої влади, обласної влади вже другий рік ми маємо можливість на головній площі на флагшткові підіймати прапор кримськотатарського народу, який насправді сьогодні вже є таким символом супротиву окупантам. Я вважаю, що наше завдання, як мешканців Запоріжжя, підтримати кримських татар, особливо тих, хто залишився на окупованих територіях, висловити свою повагу, вдячність і підтримку, щоб вони трималися і добре розуміли, що ми їх пам’ятаємо, ми їх поважаємо, вони є нашими братами», – розповіла координатор запорізького осередку «КримSOS».

День кримськотатарського прапора почали відзначати кілька років тому в Криму. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар – полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотого кольору.

У Києві ввечері 26 червня відбудеться хода Хрещатиком і мітинг до Дня кримськотатарського прапора.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».