У Харкові іранця засудили до 11 років позбавлення волі за шпигунство

Орджонікідзевський районний суд Харкова 25 червня засудив іноземця до 11 років позбавлення волі за шпигунство, повідомила прес-служба прокуратури Харківської області. За даними ЗМІ, мова йде про аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту Алі Джадуея.

У прокуратурі заявили, що СБУ отримала інформацію щодо іранця в серпні 2016 року. За версією українських правоохоронців, 30-річний аспірант зустрічався зі співробітником наукової установи, одним з напрямків роботи якої є дослідження у військовій сфері. Під час зустрічей він намагався отримати інформацію, яка містить державну таємницю. За даними прокуратури, іноземець домовився з науковим співробітником, що той продасть йому певні наукові роботи.

Правоохоронці зазначають, що науковий співробітник повідомив про це українським спецслужбам, після чого аспіранта затримали. Останній відкидає звинувачення.