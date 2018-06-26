Порошенко увів у дію рішення РНБО про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності для ОПК

Президент України Петро Порошенко підписав указ, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності для українських компаній оборонно-промислового комплексу, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, рішення передбачає, зокрема, дозвіл на експорт власної продукції без посередництва державних спеціалізованих компаній, усім виробникам військової техніки і зброї незалежно від форми власності.

«Дозволено імпорт продукції військового призначення для власних потреб виробників військової техніки і зброї, а також імпорт для недержавних підприємств, що мають прямі дилерські угоди з закордонними виробниками озброєнь», – сказав Турчинов.

Він додав, що зняли обмеження, які стосуються прямих контрактів для українських міністерств силового блоку, зокрема, Міністерства оборони, щодо закупівлі зброї та військової техніки за кордоном.

Турчинов зазначив, що РНБО доручила уряду внести зміни до відповідних нормативних актів Кабінету міністрів України про спрощення процедур надання підприємствам різних форм власності повноважень на зазначені імпортно-експортні операції.

Крім того, Кабмін має розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти змін до законів України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державне оборонне замовлення» та інших законодавчих актів України.