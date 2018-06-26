У Києві біля Кабміну «полювали на відьом» через «репресивну наркополітику»

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів відбулось театралізоване дійство «Полювання на відьом». Учасники акції мали намір привернути увагу урядовців до чинної репресивної наркополітики. Як повідомив Радіо Свобода асоційований директор Альянсу громадського здоров’я та координатор глобальної кампанії Support. Don’t Punish («Підтримати. Не карати») в Україні Павло Скала, наркозалежні українці вийшли з протестом проти «каральної політики держави щодо наркотиків».

«Ця акція в Україні проводиться щороку, починаючи з 2013 року – відтоді, коли в Україну зайшла світова кампанія «Підтримати. Не карати». Нині державна наркополітика репресивна, через що десятки тисяч людей щорічно потрапляють у тюрму: в Україні рівень криміналізації наркозалежних людей є найвищим у цій частині світу», – відзначив Скала.

За його словами, у 2017 році поліція піддала арешту близько 6 тисяч осіб, які вживають наркотики, за правопорушення, які у більшості держав Євросоюзу злочинами не вважають.

Нинішній захід у Києві провели в рамках глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики Support. Don’t Punish, яка у цей день одночасно відбувається у понад 90 державах світу, повідомив Скала. В Україні акцію організували Всеукраїнське об’єднання людей, які живуть з наркозалежністю, Альянс громадського здоров’я та Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.