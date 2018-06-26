У Празі відзначили День кримськотатарського прапора

День кримськотатарського прапора відзначили у Празі. Національний стяг кримських татар урочисто підняли на щоглі перед посольством України в Чеській Республіці.

В урочистостях на честь Дня вшанування кримськотатарського прапора взяли участь посол України в Чехії Євген Перебийніс, активісти українських громадських організацій.

День кримськотатарського прапора відзначається в Україні з 2010 року. Вперше національний прапор кримських татар був затверджений Курултаєм кримськотатарського народу в 1917 році, поновлений у червні 1991 року.

Прапор кримських татар блакитного кольору з жовтою тамгою – гербом у верхньому лівому куті. Блакитний колір полотнища – символ неба. Він є традиційним для тюркських народів.