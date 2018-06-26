Погода на завтра: синоптик прогнозує зливи і до 30 градусів тепла в Україні

Синоптик прогнозує вітер, зливи та до 30 градусів тепла завтра, 27 червня.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, завтра очікуються зливи, ймовірно сильні, грози, град і шквали у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій та частково Миколаївській областях.

«Дощі з грозами також пройдуть місцями на Заході, смугою від Вінниччини через Черкащину до Харківщини. Київщину зачепить, можливо, ввечері. Хто не ввійшов сюди – без істотних опадів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Діденко повідомила, що завтра загалом очікується 24-29 градусів тепла, місцями до 30 градусів.

За даними синоптика, у Києві завтра буде поривчастий східний вітер, 26-28 градусів, надвечір – ймовірність дощу з грозою.

В Укргідрометцентрі також повідомляють, що вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій і Одеській областях грози, сильні дощі, град і шквали 17-22 метрів за секунду.