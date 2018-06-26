Після візиту Ляшка до школи МОН засудило політагітацію у закладах освіти

Міністерство освіти і науки засудило політичну агітацію у закладах освіти.

«Міністерство засуджує розміщення будь-якої партійної агітації у закладах освіти, проведення політичних акцій та залучення до них учасників освітнього процесу. Просимо вжити дієвих заходів щодо недопущення у закладах освіти політичної агітації, просування політичного брендингу та використання приміщень закладів освіти для розміщення громадських приймалень», – йдеться у листі, який МОН надіслав обласним та Київській міській державній адміністрації.

Міністерство нагадує, що, згідно з законом «Про освіту», політичні партії не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.

24 червня лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook написав, що на Чернігівщині у Сновській спортивній школі на Чернігівщині «ми допомогли відремонтувати будівлю, роздягальні і встановили новий спортивний майданчик».

Політик також оприлюднив фото дітей, які були вдягнені у футболки з символікою Радикальної партії.

В Україні парламентські і президентські вибори заплановані на 2019 рік.