У Сумах сотні працівників заводу вийшли на «голодну ходу» через борги з зарплати

Працівники «Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання» пройшли «голодною ходою» центральними вулицями Сум, вимагаючи виплати 7-місячного боргу із заробітної плати.

Скандуючи «Віддайте наші гроші!», із пустими каструлями і мисками декілька сотень протестувальників від адмінбудівлі заводу дійшли до міської адміністрації.

Після промов присутні склали резолюцію мітингу, яку вони надішлють президенту України, депутатам Верховної Ради від Сумської області, а також керівництву міста та області. У зверненні мітингувальники вимагають: негайних заходів щодо відновлення роботи тристоронньої робочої групи для погашення заборгованості, забезпечення індексації та компенсації затримки виплат, забезпечення погашення заборгованості.

До активних протестів працівники заводу перейшли з 20 червня. 25 червня декілька сотень робітників не пустили на роботу. В прес-службі підприємства повідомили, що з 25 червня по 6 липня завод на два тижні переходить у «частковий режим оплачуваних простоїв». Щодо заборгованості з заробітної платні, то на підприємстві нічого не гарантують, кажуть, що найближчі фінансові надходження «в обсягах, що будуть достатніми для виплати півмісячного заробітку» очікуються на початку липня.

Сумська міськрада у відповідь на акцію протестувальників на позачерговій сесії звернулась до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, генпрокурора і міністра внутрішніх справ із вимогою вжити заходів для виплати заборгованості зарплатні.

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» є одним з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості, розташований у Сумах.