США: винятків із нових санкцій проти Ірану не буде, нафтове ембарго – з листопада

США змушують країни світу зупинити імпорт нафти з Ірану з початку листопада, підтвердив неназваний високопосадовець Держдепартаменту 26 червня. Він попередив, що Вашингтон не надаватиме будь-яких винятків із режиму санкцій.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, президент США Дональд Трамп має намір дотримуватися 180-денного терміну на вихід партнерів із угод із Іраном, що минає 4 листопада.

На тлі цих заяв ціни на нафту американського сорту WTI підскочили 26 червня більш ніж на два долари – до 70 доларів за барель, цей рівень зафіксований уперше з травня.

Трамп 8 травня оголосив, що Сполучені Штати виходять із угоди 2015 року, яка передбачала обмеження міжнародних санкцій в обмін на контроль над ядерною програмою Тегерана. Рішення Трампа включає відновлення санкцій як щодо Ірану, так і проти тих країн, які продовжують мати бізнес із Тегераном.