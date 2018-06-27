На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 26 червня загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів українських позицій, 11 з яких – із озброєння, яке має бути відведене на визначені мінськими домовленостями відстані.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про чотири обстріли з боку українських військових упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 26 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.