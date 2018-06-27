Японський космічний зонд долетів до астероїда Рюґу для вивчення походження життя

Японський космічний зонд «Хаябуса-2» долетів до розташованого майже за 300 мільйонів кілометрів від Землі астероїда Рюґу, щоб зібрати зразки, які можуть дати підказки про народження Сонячної системи та походження життя.

Після більш ніж трирічного польоту зонд «Хаябуса-2» розташувався на спостережній позиції за 20 кілометрів від космічного об’єкта, повідомили 27 червня чиновники Японського агентства космічного розвідки (JAXA).

Вважається, що Рюґу містить відносно велику кількість органічної речовини та води, тому науковці сподіваються, що зразки, взяті з астероїда, вкажуть на причини зародження життя на Землі.

Апарат кілька місяців вивчатиме траєкторію обертання Рюґу і його гравітаційне поле. У вересні «Хаябуса-2» має здійснити посадку і взяти зразки порід. Всього така операція запланована тричі. Наприкінці 2019 року зонд вирушить назад на Землю.

Астероїд Рюґу розташований між Землею і Марсом, його діаметр всього 900 метрів.