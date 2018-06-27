Міністр енергетики Росії обговорив санкції США з американськими урядовцями

Міністр енергетики Росії Олександр Новак зустрівся 26 червня зі своїм американським колегою Ріком Перрі та міністром фінансів США Стівеном Мнучиним. Темою обговорення були питання енергетики та санкції США щодо Росії, повідомив Новак на прес-брифінгу у Вашингтоні після зустрічі з Мнучиним, який в уряді США відповідає за жорсткі санкції щодо російських магнатів, оборонних та розвідувальних органів та інших цілей.

«Ми не можемо обійти ці складні питання, тому, звичайно, ми говорили про них під час нашого контакту», – сказав Новак.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС заявило, що Новак окремо порушив питання про погрози запровадження амкериканських санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік-2», який має пройти через Балтійське море до Німеччини. Конгрес США схваленим торік законом про санкції щодо Росії уповноважив Мнучина запровадити санкції щодо проекту, який будується спільно російським «Газпромом» та енергетичними компаніями Західної Європи.

«Північний потік-2» має на меті частково замінити традиційний маршрут газопроводу через Україну, що є предметом суперечок між Києвом та Москвою.