Виробництво пальмової олії знищує дику природу – звіт

Виробництво пальмової олії негативно впливає на тваринне та рослинне життя в Малайзії та Індонезії та загрожує незайманим лісам у Центральній Африці та Південній Америці, попередив 26 червня Міжнародний союз охорони природи.

Розширення площ для виробництва пальмової олії призвело до того, що частина видів, включно з орангутанами, тиграми та деякими гібонами, перебуває на межі вимирання, йдеться в звіті. Але заборона на розширення виробництва в тропіках не вирішить проблему, а лише перенесе її в інше місце планети, оскільки споживчий попит на рослинну олію зростає, вказують науковці.

«Половина населення світу використовує пальмову олію для їжі, і якщо ми заборонимо чи бойкотуватимемо її, це місце займуть види олій, які потребують ще більше земельних ділянок», – наголосив сказав генеральний директор Міжнародного союзу охорони природи Інґер Андерсен.

Щоб отримати еквівалентну пальмовій олії кількість продукту, площі під рапсом, соєю та соняшником мають бути до дев'яти разів більшими.

На острові Борнео, найбільшому в світі районі культивування пальмових масивів, половина тропічних лісів, втрачених в період з 2005 до 2015 року, були зруйновані за рахунок розвитку плантацій.

В усьому світі плантації пальмових олій охоплюють 250 тисяч квадратних кілометрів, ця площа за розміром приблизно дорівнює Італії. Понад 90% плантацій розташовуються в Індонезії та Малайзії, але вони швидко розростаються в Центральній Африці та частині Латинської Америки.