Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Червень 2018, Київ 12:36
Новини | Події

Шість утримуваних Грецією українських моряків повернулися в Україну – Клімкін

Шість українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року утримувалия в Греції, повернулися в Україну. Про це 27 червня повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у мережі Twitter.

«Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких», – вказав Клімкін.

21 листопада 2016 року вантажне судно RS 300-97 під прапором України з сімома громадянами України, які виконували рейс з Чорногорії до Лівану, подало сигнал біди в територіальних водах Греції і через несправність було доставлене на буксирі в порт Палеохора на острові Крит. Як повідомляє грецьке видання Efsyn.gr, на борту судна виявили мільйони пачок сигарет, походження яких було важко ідентифікувати. Екіпаж стверджував, що вантаж легальний.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG