Шість утримуваних Грецією українських моряків повернулися в Україну – Клімкін

Шість українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року утримувалия в Греції, повернулися в Україну. Про це 27 червня повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у мережі Twitter.

«Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких», – вказав Клімкін.

21 листопада 2016 року вантажне судно RS 300-97 під прапором України з сімома громадянами України, які виконували рейс з Чорногорії до Лівану, подало сигнал біди в територіальних водах Греції і через несправність було доставлене на буксирі в порт Палеохора на острові Крит. Як повідомляє грецьке видання Efsyn.gr, на борту судна виявили мільйони пачок сигарет, походження яких було важко ідентифікувати. Екіпаж стверджував, що вантаж легальний.