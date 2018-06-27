Прокуратура АРК розслідує факти тортур в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує дев’ять кримінальних проваджень за фактами катувань громадян України на території півострова після анексії. Про це 26 червня повідомила прес-служба відомства.

«Серед таких фактів: тортури за проукраїнську позицію і спілкування українською мовою, тортури з метою отримання свідчень про визнання провини і неправдивих свідчень щодо інших осіб. До деяких постраждалих застосовувався електричний струм», – ідеться в повідомленні.

За даними прокуратури АРК, в рамках інших кримінальних проваджень, в тому числі за фактами незаконного позбавлення волі, встановлюється інформація про майже 200 випадків нелюдського поводження з жителями півострова, значний відсоток яких може мати ознаки тортур.

«Зазначені дії вчиняються як працівниками незаконно створеного органу «управління ФСБ РФ в Республіці Крим та м. Севастополі», інших органів окупаційної влади, так і представниками незаконного озброєного формування «Самооборона Криму», – уточнили в прокуратурі.

22 червня Прокуратура АРК повідомила, що відкрила кримінальні провадження щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів у включеному Криму.

Прокуратура АРК відкрила близько 140 кримінальних проваджень, які містять більше 250 епізодів, пов'язаних з незаконними затриманнями і обшуками українських громадян у Криму, заявив раніше в Києві представник прокуратури АРК Ігор Поночовний.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».