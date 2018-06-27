Понад 40% українців оцінюють своє здоров’я як посереднє – соціологи

42% українців оцінюють своє здоров’я як посереднє – ані хороше, ані погане. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології за результатами опитування «Самооцінка стану здоров’я населенням України».

За даними опитування, 37% респондентів оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, а 19% – як погане або дуже погане.

Як зазначають соціологи, на самооцінку стану здоров’я впливає стать – в усіх вікових групах чоловіки оцінюють своє здоров’я дещо краще, аніж жінки: серед усіх чоловіків від 18 років і старше здоровими себе назвали 45%, серед жінок – 33%.

Загалом 37% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як добре або дуже добре, 42% - як ані хороше, ані погане, та 19% - як погане або дуже погане.

У КМІС також зауважують, що відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вище у містах (40%), аніж у сільській місцевості (34%) – це може бути пов’язаним як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту, який є кращим у містах.

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Опитування проводилося з 18 по 30 травня 2018 року методом особистого інтерв’ю, опитано 2025 респондентів у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.