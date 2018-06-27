У Дніпрі відкрили перший в Україні інклюзивний парк для дітей з інвалідністю

У Дніпрі відкрили перший в Україні інклюзивний дитячий парк. Діти з особливими потребами зможуть покататися на гойдалках і побавитися на безпечних атракціонах. Як зазначають творці, парк цілком безпечний для ігор та розваг дітей різного віку й фізичного розвитку.

Інклюзивний парк включає кілька локацій: гойдалки, лабіринт, майданчик із музичними інструментами, мотузковий парк, 25-метровий «тунель мандрів», інтерактивні іграшки та багато іншого. Парк обладнаний табличками з написами шрифтом Брайля. Дітям зі слабким зором також самостійно зорієнтуватись на місці допоможе спеціальна тактильна плитка.

​Увесь парк встелений пружним і м’яким покриттям з кольорової крихти, яка убезпечує від травм при падінні.

За задумом творців, у парку діти з особливими потребами зможуть безпечно бавитись разом з іншими дітьми. Практично всі локації парку – від гойдалок до лабіринту й пісочниць – пристосовані для дітей на інвалідних візках та батьків з дитячими візочками.

У Дніпропетровській облдержадміністрації зазначають, що розробником проекту парку є дніпровський архітектор Сергій Дербін. Загальна вартість склала два мільйони гривень. Кошти виділили з обласного бюджету.

За інформацією департаменту соціального захисту ОДА, на Дніпропетровщині мешкає понад 13 тисяч дітей з особливими потребами, майже чотири тисячі з них – у Дніпрі. Досі в місті не було жодного подібного ігрового майданчика.