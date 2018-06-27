Італійський «Мілан» на рік відсторонили від участі в єврокубках

УЄФА на рік відсторонив італійський «Мілан» від участі в єврокубках через надвитрати на трансфери гравців і їхні зарплати.

Минулоріч команда витратила понад 200 мільйонів євро на нових гравців. Це трапилося після того, як у квітні 2017 року власником клубу став китайський бізнесмен Лі Йонхон. Він викупив «Мілан» в екс-прем’єра Італії Сильвіо Берлусконі за 800 мільйонів доларів.

В останньому сезоні італійської першості з футболу «Мілан» посів шосту сходинку, отримавши право на участь у кваліфікації Ліги Європи наступного сезону.

«Мілан» може оскаржити рішення УЄФА.