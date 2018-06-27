Азію та Європу відвідали більше туристів у 2018 році – ВТО

Всесвітня туристична організація заявляє про зростання міжнародного туризму протягом перших чотирьох місяців 2018 року загалом на 6%.

Як повідомила 25 червня організація, що входить до системи ООН, найбільше зростання зафіксували в Азії і країнах Тихого океану (на 8%), а також в Європі (7%).

«Міжнародний туризм продовжує демонструвати значне зростання в усьому світі, і це означає створення робочих місць у багатьох країнах. Це зростання нагадує нам про необхідність збільшити свій потенціал для розвитку і управління туризму», – сказав Генеральний секретар ВТО Зураб Пололікашвілі.

За даними організації, з січня по квітень 2018 року міжнародні поїздки збільшились до всіх регіонів, на чолі Азія та Тихоокеанський регіон (на 8%) – Південно-Східна Азія ( зростання на 10%) та Південна Азія (на 9%).

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Протягом перших чотирьох місяців 2018 року Європа загалом продемонструвала популярність серед туристів зі зростанням на 7 відсотків, зокрема туристичні напрямки Південної та Центральної Європи і Західної Європи (зростання на 8%).