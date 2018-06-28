Російські силовики затримали в Криму водія дружини Мустафи Джемілєва – активіст

Російські силовики 28 червня затримали в окупованому Бахчисараї Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар. Про це у Facebook повідомив кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.

Зранку в будинку Мустафаєва відбувся обшук, перед тим «озброєні особи в камуфляжі і балаклавах приїхали на чотирьох мікроавтобусах, оточили вулицю», вказав активіст.

Смедляєв також зазначив, що матері Ахтема Мустафаєва стало зле, але лікарів швидкої допомоги та її сестру силовики до неї не пустили.

На даний момент відсутня офіційна інформація від російських силовиків і фактичної влади Криму щодо ситуації. Сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії намагається уточнити подробиці.

Після анексії в Криму фактичні російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у звязках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».