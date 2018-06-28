В окупованому Донецьку закрили мечеть – Козловський

Український учений-релігієзнавець Ігор Козловський заявляє, що в окупованому Донецьку так зване «МГБ ДНР» провело обшук в мечеті аль-Амаль, приміщення опечатали. Про це він повідомив в коментарі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Водночас подробиць він не повідомив.

Раніше на своїй сторінці у Facebook він написав, що приміщення мечеті опечатано, вилучена релігійна література.

«МГБ ДНР» провело обшук в мечеті аль-Амаль Калінінського району міста Донецька, вилучило молитовники та іншу релігійну літературу, опечатало приміщення, а потім забрало на допит імама та прихожан мечеті», – написав Козловський 27 червня на своїй сторінці у Facebook.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Угруповання «ДНР», в свою чергу, на своєму сайти 27 червня повідомило, що припинило діяльність донецького осередку екстремістської організації «Брати мусульмани», визнаної в Росії терористичною. Донецькі бойовики заявили, що осередок цієї організації розташований в Калінінському районі Донецька.

Український учений-релігієзнавець Ігор Козловський майже два роки провів в полоні бойовиків.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.