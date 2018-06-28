Біля берегів Мексики сформувався потужний тропічний шторм

Тропічний шторм Емілія сформувався в Тихому океані біля узбережжя Мексики, хоча, за прогнозами, він залишиться далеко в морі і не створить жодної загрози землі.

Як повідомляє агенція Аssociated pressз посиланням на Національний ураганний центр США, вранці шторм мав максимальну постійну силу вітру 65 кілометрів за годину. Його епіцентр розташований на відстані близько 980 кілометрів на південь-південний захід від півострова Баха-Каліфорнія та рухався на захід-північний захід на швидкості 22 кілометри за годину.

За даними центру, шторм Емілія міг посилитися, але, ймовірно, продовжує рухатися в тому ж напрямку, далі в Тихий океан.

