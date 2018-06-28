На саміті ЄС Італія заблокувала схвалення рішень

Одна з країн-членів заблокувала на саміті схвалення рішень Європейської ради.

Як повідомляється у заяві речника президента Європейської ради Дональда Туска, на сесії обговорили низку питань, зокрема, безпеки і оборони.

«Європейська Рада сьогодні вдень обмінялася думками з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, а також обговорила питання безпеки і оборони, зайнятості, зростання і конкурентоспроможності, інновацій та цифрових технологій і інших тем, таких як розширення, MH-17 та програму фінансового розвитку», – йдеться в повідомленні.

«Оскільки одна з країн-членів зберегла свою позицію стосовно усіх рішень, на даний час жодних рішень не було ухвалено», – додається в заяві.

За даними ЗМІ і дипломатів, йдеться про Італію.

Згідно з планом, 28 червня на саміті мали обговорювати питання міграції, безпеки та оборони, а також економічні та фінансові питання.

Європейські лідери мали обговорити комплексний підхід до міграції, важливість ефективного контролю на зовнішніх кордонах ЄС, а також у цьому контексті підтримку державам-членам.