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28 Червень 2018, Київ 23:40
Новини | Міжнародні

У США в редакції газети сталася стрілянина, є жертви

У редакції американського видання Capital Gazette сталася стрілянина, є жертви.

Доповнюється…

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