Негода в Україні: знеструмлення, підтоплення, пошкоджені покрівлі, повалені дерева

28–29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) в Україні знеструмлено 204 населених пункти у семи областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше сіл і містечок залишилися без електрики на Полтавщині (58), Луганщині (51) та Буковині (45). Також від негоди потерпіли Тернопільська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Запорізька області.

У місті Рубіжне в Луганській області пошкоджені покрівлі 11 багатоквартирних житлових будинків – серед них 5 п’ятиповерхових та 6 дев’ятиповерхових, а також повалено понад 100 дерев.

На Прикарпатті в п’яти районах (Калуському, Городенківському, Тлумацькому, Снятівському та Долинському) внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 79 приватних житлових будинків. Станом на 7:00 29 червня вода зійшла, підтоплень житлових будинків немає, відзначають рятувальники.