Росія та Білорусь перебувають серед найгірших у питанні торгівлі людьми – Держдепартамент США

Росія та Білорусь разом зі ще 20 країнами світу перебувають серед найгірших у питанні торгівлі людьми та примусової праці, йдеться в оприлюдненій 28 червня доповіді Держдепартаменту США.

Документ оприлюднили у Вашингтоні держсекретар Майк Помпео та радниця президента США Іванка Трамп.

Автори доповіді оцінюють 187 країн і територій та ділять їх на чотири рівні. Компанію Росії та Білорусі серед найгірших склали Іран, Туркменистан, Бірма, Китай, Північна Корея, Сирія, Венесуела та інші.

Російський уряд «не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо ліквідації торгівлі людьми і не докладає значних зусиль для цього» – так у документі визначені причини, через яку Росія залишається серед найгірших шостий рік поспіль. В Ірані, який перебуває в списку країн-порушників з 2011 року, «жертви торгівлі людьми, за повідомленнями, продовжують зазнавати серйозних покарань, включно зі смертю».