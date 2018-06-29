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29 Червень 2018, Київ 15:00
Новини | Міжнародні

Twitter запускає механізм перевірки політичної реклами

Соціальна мережа Twitter розробила інструмент, здатний показати, хто розмістив рекламне оголошення. Як ідеться в заяві, опублікованій у блозі соцмережі, поки він працюватиме лише щодо політичної реклами в США, але надалі з його допомогою можна буде перевірити будь-яке оголошення.

Зайшовши на спеціально створену інтернет-сторінку, користувачі за допомогою функції пошуку зможуть знайти будь-який рекламний твіт, а також відповідну інформацію про рекламодавця.

Якщо йдеться про політичну рекламу, то з’являються додаткові дані, включно із сумою, витраченою на її розміщення, а також інформація про те, яка цільова аудиторія повідомлення.

Раніше Twitter заблокував близько 200 акаунтів, пов’язаних із, як стверджується, втручанням Росії в американські вибори.

Компанія Facebook раніше опублікувала дослідження про можливий зв’язок між рекламою, яка купувалася в соцмережі користувачами з Росії, і виборами президента США в 2016 році. Такі рекламні оголошення, як стверджується, побачили близько 10 мільйонів користувачів. Згодом Facebook посилив контроль над політичною рекламою. Соцмережа перевіряє місце розташування і особу замовника, який обов’язково вказує, ким оплачена реклама.

Компанія Google раніше повідомляла, що влітку також планує запустити свій сервіс, спрямований на забезпечення прозорості при розміщенні рекламних повідомлень.

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