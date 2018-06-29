У Десантно-штурмових військах заявили, що заступника командувача поранили в Житомирі

Заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Павла Щербаня поранили в Житомирі 27 червня, інформує командування ДШВ у Facebook.

Військові заявили, що Щербань зазнав ножового поранення біля продуктового магазину. Згідно з повідомленням, наразі він перебуває в лікарні, загрози його життю немає.

У командуванні Десантно-штурмових військ заявили, що поліція здійснює «необхідні слідчі дії».

Інших деталей про інцидент військові не повідомили.

Водночас поліцейські наразі не коментували ситуацію.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони України, полковник Щербань є заступником командувача з матеріально-технічного забезпечення Десантно-штурмових військ.