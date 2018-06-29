Клімкін: незабаром в Україні відкриють посольство Ірландії

Незабаром в Україні відкриють посольство Ірландії, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

Він додав, що його візит до Ірландії «запам’ятається багатьма моментами та результатами».

«Перше – ми з ірландцями маємо справді історичний зв’язок. Цікаво, що найбільш важливі події в історії Ірландії та України відбувалися приблизно в один час. До прикладу, декларація про незалежність Ірландії 1916 року була одним з перших документів, які переклали в УНР. Творці української держави почерпнули з цього документа не тільки зміст, а й натхнення», – зазначив Клімкін.

Він додав, що Україну в Ірландії «завжди підтримували».

«Коли сталася Чорнобильська катастрофа, міністр закордонних справ Саймон Ковене займався збором коштів для допомоги Україні. Сьогодні українська громада Ірландії багато робить для захисту України, підтримуючи наших військових та допомагаючи ветеранам», – сказав Клімкін.

У МЗС зазначили, що востаннє міністр закордонних справ України відвідував Ірландію 12 років тому.