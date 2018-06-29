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29 Червень 2018, Київ 21:54
Новини | Події

Через ДТП в Румунії 3 дітей травмовані, українські туристи вже вирушили до України – МЗС

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Румунії за участі українських туристів постраждали троє дітей, автобус з усіма пасажирами вирушив до України. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

«Троє дітей отримали незначні травми. Після надання першої медичної допомоги автобус з усіма пасажирами вирушив до України», – сказав він.

ЗМІ повідомили, що у Румунії автобус з 60 українськими туристами, 49 з яких – діти – потрапив у ДТП, внаслідок аварії троє дітей постраждали. У поліції повідомили, що причиною аварії стали дії водія – 52-річного громадянина України, який втратив контроль над транспортним засобом, в результаті автобус з’їхав з проїжджої частини і перекинувся.

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