У Росії телеканалу France 24 погрожують закриттям

«Роскомнагляд» пригрозив припиненням мовлення телеканалу France 24 через день після того, як Вища аудіовізуальна рада Франції винесла попередження російському каналу RT France за репортаж про Сирію.

У відомстві заявили, що французький канал порушує російське законодавство.

Співробітники «Роскомнагляду» нібито виявили, що редакційна діяльність France 24 перебуває під контролем іноземної юридичної особи. Це порушує закон про обмеження іноземного капіталу в засобах масової інформації. У відомстві зазначили, що робота телеканалу в Росії може бути припинена, а ліцензія на мовлення анульована.

Напередодні Вища рада з аудіовізуальних засобів Франції (CSA) винесла попередження російському телеканалу RT France за сюжет про Сирію. Йдеться про сюжет «Імітація атак», показаному 13 квітня. Автори матеріалу оскаржували застосування хімічної зброї в Східній Гуті і заявляли про постановочні зйомки жертв ймовірних хіматак.

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Перевірка французького регулятора виявила, що переклад слів очевидців не відповідав тому, що вони говорили насправді. У заяві CSA уточнюється, що попередження RT France винесено за нечесність, неточну подачу інформації і відсутність різних точок зору. Сам телеканал заявив, що сюжет вийшов з «технічною помилкою», через яку на свідчення очевидців подій в Сирії було накладено усний переклад, що не відповідає оригінальному аудіоряду. Телеканал RT France заявив про усунення помилки.