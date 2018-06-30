Найбільший оазис в світі внесли до переліку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Три нових об’єкти з Кенії, Оману та Саудівської Аравії внесли до переліку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Як повідомляється на сайті організації, це рішення 29 червня схвалив Комітет всесвітньої спадщини.

До переліку потрапили:

Археологічний об’єкт Тхімліч Охінга (Кенія) – розташований на північний схід від міста Мігорі в районі озера Вікторія, є укріпленою кам’яною спорудою, побудованою методом сухої кладки, ймовірно, в XVI столітті нашої ери. У ЮНЕСКО зауважують, що це видатний приклад будівництва методом сухої кам’яної кладки.

Стародавнє місто Калхат (Оман). Цей об’єкт розташований на східному узбережжі Оману, місто Калхат, оточений внутрішніми і зовнішніми стінами, а також райони за межами міських стін, в яких розташовані некрополі. Стародавнє місто Калхат є унікальним археологічним свідченням торгівлі між жителями східного узбережжя Аравійського півострова, Східної Африки, Індії, Китаю та Південно-Східної Азії.

Оазис Аль-Ахса, мінливий культурний ландшафт (Саудівська Аравія). – це системний об’єкт, розташований в східній частині Аравійського півострова. Він складається з садів, каналів, джерел, дренажного озера, історичних будівель. Об’єкт «Оазис Аль-Ахса» – найбільший оазис в світі, в якому налічується 2,5 мільйона пальм.

Розгляд нових об’єктів всесвітньої спадщини комітет продовжить до 1 липня.